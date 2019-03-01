بالفيديو.. مؤيدة للسترات الصفراء تضع الرئيس الفرنسي في موقف محرج

تعرض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لموقف محرج بضواحي مدينة بوردو ، خلال محاضرة ألقاها أمام 400 امرأة بالمدينة ، عندما اقتربت منه أحداهن ، وحاولت إقناعه بارتداء قلادة تحمل سترة صفراء مصغرة ، لكنه رفض ذلك بحجة انه رئيس لكل الفرنسيين وليس لمجموعة معينة.

اللقاء الذي نطم مساء يوم الخميس ببلدة بيساك ، كان في إطار الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس الفرنسي يوم 15 يناير المنصرم ، لامتصاص غضب الشارع الفرنسي ، المتمثل في حركة السترات الصفراء.

قالت السيدة وهي تقدم القلادة لماكرون ”لدي هدية لك السيد الرئيس ، أنا ”سترة صفراء“ منذ 17 نوفمبر ، وأقول لك إذا اردت مصالحة الفرنسيين ، اقبل ولو هذه الليلة مع سكان وساكنات بوردو أن تكون معنا بقلبك“.

وكان جواب ماكرون بهدوء ووجه مبتسم :“سآخذها منك ، ولكن لن أضعها ، أنا رئيس كل الفرنسيات و الفرنسيين، ولكن لي الحق في آلا أضع قلادة ب“سترة صفراء“.

واضطرت السيدة للعودة إلى مقعدها لترك الفرصة لمتدخلة أخرى ، لكنها قالت في تصريح لموقع ”لوباريزيان“ :“اعتقد انه لم يكن يتوقع وجود ”سترة صفراء“ في القاعة ولم يكن يتوقع أن تهديه ”سترة صفراء“ ،وأتمنى أن يكون قادرا في فرصة أخرى، لأن شهر مارس سيكون ساخنا ”.

وتشير المرأة بهذا التعليق إلى استمرار الاحتجاجات في فرنسا ، وان حركة السترات الصفراء تنوي الرفع من وتيرة احتجاجاتها خلال هذا الشهر ولن تتوقف.

ويرى بعض المتابعين أن الحركة بدأت تتراجع من حيث أعدادها وقوتها مقارنة مع انطلاقها ، إلا أن يوم السبت صار موعدا أسبوعيا لا يفوته المحتجون ، الذين لم يقتنعوا بالاقتراحات التي قدمها لهم الرئيس ماكرون في خطابه يوم 10 ديسمبر 2018 ، ولا بالحوار الوطني الذي أطلقه للبحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية العالقة.