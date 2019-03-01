شعبية نتنياهو تتهاوى أمام منافسيه بعد قرار إدانته بالفساد

حقق تحالف ”أزرق أبيض“ برئاسة الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قفزة في استطلاعات الرأي، بعد ساعات من إعلان المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، عزمه توجيه اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأظهر استطلاع رأي نشرته إذاعة 103 العبرية، الجمعة، حصول تحالف ”أزرق أبيض“ برئاسة غانتس على 37 مقعدًا (من إجمالي 120)، مقابل 25 مقعدًا فقط لحزب الليكود اليميني برئاسة نتنياهو.

ويواجه نتنياهو في الانتخابات المقبلة منافسة شرسة من قبل تحالف ”أزرق أبيض“، الذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لليمين، ونشأ مؤخرًا عن اتحاد حزب غانتس ”حصانة إسرائيل“ (وسط)، و“هناك مستقبل“ (وسط ليبرالي) بزعامة يائير لبيد.

وخلال الأيام الماضية، أشارت استطلاعات رأي عديدة إلى تفوق تحالف ”أزرق أبيض“ على الليكود، لكن الفارق لم يكن كبيرًا.

واستنادًا إلى الاستطلاع المذكور، خسر الليكود 4 مقاعد على الأقل، مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل إعلان قرار المستشار القانوني للحكومة، الخميس.

وستجري الانتخابات الإسرائيلية العامة، في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.

وينص القانون الإسرائيلي على إعطاء أولوية تشكيل الحكومة إلى الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات، وتتشكل الحكومة عقب الحصول على ثقة 61 عضوًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.