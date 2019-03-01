”أنا متزوج برجل“.. رئيس وزراء لوكسمبورغ تحدث عن مثليته في القمة العربية الأوروبية

المصدر: ا ف ب

قال رئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل في خطابه خلال القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية، إنه ”متزوج من رجل“، فيما قوبل حديثه بالصمت من قبل ممثلي الدول المشاركة.

وأضاف بيتيل إن حديثًا من هذا القبيل أمر ”يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة“.

وأكد عضو في حكومة بيتيل هذه المعلومات لصحيفة ”ليسانسييل“ التي تصدر في لوكسمبورغ.

وقال لايفرت إن رد الفعل ”تمثل بصمت فاتر من قبل البعض وصمت يدل على الرضا من قبل آخرين“.

وبيتيل متزوج من مهندس معماري منذ 2015، السنة التي سمح فيها بزواج المثليين في لوكسمبورغ.

وحصل رئيس الوزراء الإكسبموري على دعم العديد من الوزراء الأوروبيين، بعدما دافع عن حقه في العيش كمثلي، في القمة الأخيرة التي عقدت بين الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، في شرم الشيخ بمصر.

وكتب الوزير الألماني المكلف الشؤون الأوروبية ميكايل روت في تغريدة ”رجل عظيم. شكرًا كزافييه بيتيل“، قبل أن يعبر وزير المال الدنماركي كريستيان ينسن عن الموقف نفسه وأشاد بما سماه شجاعة رئيس الحكومة في لوكسمبورغ.