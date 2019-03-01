أوكرانيا تحذر إسرائيل من إعادة فرض تأشيرات الدخول

حذرت وزارة الخارجية الأوكرانية، إسرائيل، من أنها قد تعيد النظر في إعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرات الدخول، في حال استمرارها في انتهاك حقوق المسافرين الأوكرانيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية الأوكرانية يكاترينا زيلينكو، الخميس.

وقالت زيلينكو: ”قبل فترة قليلة، سلمنا إلى الجانب الإسرائيلي مذكرة من وزارة الخارجية الأوكرانية، أشير فيها إلى أن حماية حقوق المواطنين الأوكرانيين، بما في ذلك ما يخص رحلاتهم القصيرة وإقامتهم الطويلة الأمد في الخارج، تعتبر من أولويات مجلس الوزراء الأوكراني ووزارة الخارجية“.

وأضافت أنه ”على خلفية الحالات الأخيرة لتوقيف مواطنين أوكرانيين في المطارات الإسرائيلية، كثف الدبلوماسيون الأوكرانيون العمل مع الجانب الإسرائيلي لضمان حقوق الأوكرانيين المسافرين إلى إسرائيل“.

ولفتت المتحدثة، إلى أنه ”في حال انتهاك حقوق السياح والمسافرين الأوكرانيين بشكل منتظم، فسنعيد النظر في شروط السفر للمواطنين، بما في ذلك جدوى الحفاظ على إعفاء مواطني تلك الدول التي تنتهك حقوق مواطنينا، من تأشيرات الدخول“.

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية تحدثت في الفترة الأخيرة عن زيادة حالات منع مواطني أوكرانيا من دخول الأراضي الإسرائيلية، على الرغم من وجود نظام السفر دون تأشيرات الدخول بين البلدين.