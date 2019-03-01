الاستخبارات الإيطالية: ”شبكة إجرامية“ داخل تونس تنقل المهاجرين إلى صقلية

كشف تقرير استخباراتي إيطالي عن ”شبكة إجرامية“ تتخذ من تونس مقرًا، تشرف على نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحل ”صقلية“ ثم إلى أماكن مختلفة داخل إيطاليا.

وأكدت الاستخبارات الإيطالية في تقريرها السنوي حول سياسة المعلومات الأمنية، أن ”هذه الشبكة تتسبب في تزايد عدد قوارب الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا“، حسب تقرير نقلته وكالة ”أكي“ الإيطالية للأنباء.

وأشار التقرير إلى أن ”المهاجرين غير الشرعيين يحرصون خلال عمليات عبورهم إلى إيطاليا، على إخفاء هوياتهم، ويدخلون إيطاليا بسرية مطلقة“.

وأضاف أن ”تزييف الوثائق لعب دورًا أساسيًا أيضًا في تسهيل الهجرة السرية في عام 2018، وهو ما يمثل أحد العوامل الرئيسية لضعف النظام الأمني في أوروبا“.

ولفت التقرير الإستخباراتي الإيطالي عن وجود ”شبكة إجرامية“ أخرى تنشط في البلقان، وتسيطر على عدة نقاط داخل إيطاليا، وتمثل ”أداة إمداد لعدد من الأشخاص والمجموعات، منها حتى مجموعات متشددة“.