قاسم سليماني: الأسد ”مدين“ للنظام الإيراني

قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، إن الرئيس السوري بشار الأسد ”مدين“ ببقاء نظامه إلى دعم النظام الإيراني.

وأوضح سليماني، الخميس، خلال كلمة له بمدينة قم وسط إيران، أنه ”ببركة الثورة الإيرانية تأسست الحركات الإسلامية في المنطقة وانتصرت في فلسطين.. وإذا أصبح بشار الأسد بطل العالم العربي فهذا بفضل اعتماده على النظام الاسلامي“ على حد زعمه.

وأضاف أن ”ما تحقق في سوريا جاء بفضل دعم طهران“.

ووصف قاسم سليماني زيارة بشار الأسد إلى طهران واجتماعه بالمرشد علي خامنئي بأنها ”قنبلة في المنطقة“.

وزار بشار الأسد طهران، سرًا، الإثنين الماضي، حيث قال المرشد علي خامنئي خلال استقباله إن ”الأخير أصبح بطل العالم العربي بسبب صموده في الحرب الدائرة في سوريا“.

وقدمت طهران الدعم بالمال والسلاح والمقاتلين إلى نظام الأسد في حربه ضد المعارضة.