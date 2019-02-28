أمريكا وروسيا تفشلان بتمرير مشروعي قرار بشأن فنزويلا في مجلس الأمن

فشلت كل من أمريكا وروسيا، ليل الخميس، في تمرير مشروعي قرار حول فنزويلا في مجلس الأمن.

واستخدمت كل من روسيا والصين حق النقض ”الفيتو“، ضد مشروع القرار الأمريكي.

وصوّتت أغلبية أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لصالح مشروع القرار الأمريكي حول فنزويلا، إلا أن الصين وروسيا صوتتا ضد القرار.

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الدائم لغينيا الاستوائية: ”لم يقبل عضوان دائمان مشروع القرار، وهما الصين وروسيا“، بحسب ”الأناضول“.

كما فشلت روسيا في استصدار قرار يندد بالتهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد فنزويلا.

وحصلت موسكو على تأييد الصين وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية للنص الذي يؤكد على ”الحاجة إلى الاحترام التام لمبادئ الإنسانية، والحياد والنزاهة والاستقلال في تقديم المساعدة الدولية“.

واتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، واشنطن بـ“التعنت في التصعيد وتحقيق سيناريو تغيير النظام في فنزويلا“، بحسب وكالة ”سبوتنيك“ الروسية.

وأكد نيبينزيا خلال جلسة التصويت أن اعتماد مشروع القرار الأمريكي سيشكل سابقة في مجلس الأمن لإزاحة رئيس وتعيين آخر.

وأضاف أن ”واشنطن تعلم أن مشروع قرارها لن يمر، وهدفها المبطن في فنزويلا هو تغيير النظام“.

من جانبه، أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة دعم بلاده ”للشعب الفنزويلي لصنع استقلاله وسيادته“، داعيًا إلى تقرير شؤونه بنفسه.

وقال إن بكين تدعو حكومة فنزويلا والمعارضة للحوار وفق أحكام الدستور.

وتشهد كاراكاس توترًا متصاعدًا منذ 23 يناير/ كانون الأول الماضي، إثر إعلان رئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف ترامب بـ“غوايدو“ رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدى، في 10 يناير الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية الأزمة، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.