مناقضًا لتصريحات ”سوريا الديمقراطية“.. ترامب يُعلن استرداد كل أراضي ”داعش“

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا استردت كل الأراضي التي كان يسيطر عليها ذات يوم تنظيم ”داعش“.

ويأتي إعلان ترامب في تناقض واضح مع رواية قائد قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن، والذي قال إن الأمر سيستغرق أسبوعًا آخر.

وقال ترامب للقوات في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة خلال توقف للتزود بالوقود في ألاسكا: ”سيطرنا للتو كما تعرفون، سمعتم عن 90 % ثم 92 % من الخلافة في سوريا، الآن سيطرنا على 100% من الخلافة“.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني قال في تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامي للقوات، اليوم الخميس: ”نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش“.