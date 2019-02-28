البرلمان البريطاني يصادق على تصنيف ”حزب الله“ منظمة ”إرهابية“

صادق البرلمان البريطاني بغرفتيه، الخميس، على تصنيف ”حزب الله“ بجناحيه العسكري والسياسي ”منظمة إرهابية“.

وذكرت قناة ”سكاي نيوز“ البريطانية، أن ”مجلس اللوردات، صوّت، الخميس، لصالح مشروع قرار حكومي طرحه وزير الداخلية ساجد جاويد، بحظر الجناح السياسي لميليشيات حزب الله اللبناني، ويصنفه كجماعة إرهابية“.

ويأتي التصويت بعد أن أقرّ مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القرار في نفس اليوم، لعدم اعتراض أكبر تكتل معارض (حزب العمال) داخل المجلس، بحسب المصدر نفسه.

ووفقًا للقرار، ”تعتبر بدءًا من الخميس، ميليشيا حزب الله اللبناني، بكافة تفرعاتها، منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطاني سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروج لميليشيات حزب الله اللبناني، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات“.

والإثنين، قال وزير الداخلية البريطاني إن ”ميليشيات حزب الله، مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلًا في الشرق الأوسط“.

وأضاف جاويد، ”لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله.. نتيجة لذلك، اتخذت قرار حظر الحزب بمجمله“.

وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، بأن لندن لن تتغاضى عن أنشطة ”حزب الله الإرهابي“.

وأكد أن قرار ”تصنيف الحزب بالكامل منظمة إرهابية، لن يغير موقفنا من دعم لبنان، ولا علاقتنا بالشعب اللبناني“.