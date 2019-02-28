ظن أنه يحترق.. مريض يقفز من الطابق الخامس بمستشفى (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، مَن قيل إنه ”مريض وهو يقفز من الطابق الخامس في مستشفى مكسيكي”.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: ”فقد ظن المريض (25 عامًا) الذي لم يُكشف عن هويته أن المستشفى يحترق، فأصيب بالذعر وقرر القفز من الطابق الخامس لينجو بحياته“.

وقالت الصحيفة، إن الحادثة وقعت في مستشفى ”ميداك سينترو ميديكو“ لجراحات التجميل في مدينة ”تيخوانا“ المكسيكية.

وعلى الرغم مما يكشفه الفيديو من مشهد مروع، إلا أن المريض نجا بأعجوبة، ولكنه أصيب بجروح خطيرة في صدره وساقيه.

يجدر بالذكر، أن المستشفى لم يكن يحترق، بل اشتعلت النيران في موقف سيارات تحت الأرض، ولم تصل إلى المبنى ذاته، إذ يظهر الفيديو وصول المطافئ وتصاعد سحب كثيفة أثناء سقوط المريض.