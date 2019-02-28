ترقب إسرائيلي واسع لقرار قضائي ببدء محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد

تترقب الأوساط السياسية والشعبية في إسرائيل، إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، تقديم بنيامين نتنياهو، إلى المحاكمة في قضايا فساد.

وينتظر الإسرائيليون أن يقدم مندلبليت لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل ”تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة“، في ”الملف 4000“ (قضية ”واللا – بيزك“)، وتهمة ”الاحتيال وخيانة الأمانة“، في ”الملف 1000“.

وتناول الإعلام العبري، احتمالية تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في ”الملف 2000“ (قضية نتنياهو مع ناشر صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ أرنون موزيس)، حيث أوصت الشرطة الإسرائيلية في هذا الملف بمحاكمته بتهمة تلقي الرشوة.

وكانت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، قد نشرت على موقعها الإلكتروني، إنه من المتوقع أن يستجيب مندلبليت لطلب نتنياهو، تأجيل نشر مواد التحقيق ضده في ملفات الفساد المنسوبة له، ”الملف 1000″ و“الملف 2000“ و“الملف 4000″، إلى ما بعد الانتخابات.

وقع الانتخابات

وبحسب التقديرات ذاتها، فإن مندلبليت قد يلجأ إلى هذه الخطوة بداعي الأخذ بالحسبان أن نتنياهو مرشح للانتخابات، وأن المواد المنشورة قد تستخدم كدعاية ضده، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“.

صحيفة ”هآرتس“ كذلك كتبت، أنه من المتوقع أن يعلن المستشار القضائي قراره بشأن تقديم لائحة الاتهام، بعد 3 سنوات من التحقيق، وبعد سلسلة مداولات ومشاورات أجراها مع نحو 20 مسؤولا قاموا بفحص الأدلة ضد نتنياهو بشكل معمق.

وجاء في تقرير الصحيفة، أن مندلبليت رفض طلب محامي نتنياهو عدم الإعلان عن القرار بتقديمه للمحاكمة قبل موعد الانتخابات المقرر في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.

استطلاع رأي

الصحيفة ذاتها، نشرت سلسلة استطلاعات حول موضوع الفساد، وهي الأكبر من نوعها التي أجريت في إسرائيل، أظهرت أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تعتقد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ”فاسد“.

وأجرى تلك الاستطلاعات الباحث السياسي في جامعة حيفا، الدكتور دورون نيفوت، وأفادت بأن 30% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو ”فاسد جدا“، و25% يعتقدون أنه ”فاسد“، بينما قال 25% إنه ”ليس فاسدًا جدًا“ واعتبر 20% أنه ”ليس فاسدًا“.

ووفقا للمستطلعين، فإن نتنياهو احتل المرتبة الثانية في قائمة رؤساء الحكومات الفاسدين في تاريخ السياسة الإسرائيلية، بينما احتل المرتبة الأولى رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، والمرتبة الثالثة رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك.

وتبين من الاستطلاعات، أن نتنياهو هو رئيس الحكومة الأكثر فسادًا بنظر المستطلعين العرب، الذين قال 49% منهم إن نتنياهو فاسد.

ترامب يدافع عن نتنياهو

في هذه الأثناء، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل ساعات من قرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بشأن شبه الفساد المنسوبة إليه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ترامب قوله، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في فيتنام، فجر اليوم الخميس، إن نتنياهو ”صلب وذكي وقوي“.

وأضاف ترامب، كما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة ”هآرتس“:“ نتنياهو قام بعمل رائع في منصبه كرئيس للوزراء“.