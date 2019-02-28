ترامب مهاجمًا كوهين: كذب كثيرًا لكنه قال الحقيقة بشأن عدم وجود تواطؤ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين، كذب ”كثيرًا“ في شهاداته أمام جلسة استماع في الكونغرس بواشنطن، لكنه ”قال الحقيقة عندما تحدث عن عدم وجود تواطؤ مع روسيا“.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في فيتنام، بعد ثاني اجتماع له مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ”لقد كذب كثيرًا“، مضيفًا ”شيء واحد فقط لم يكذب بشأنه عندما قال إنه لا يوجد تواطؤ“.

وأدلى كوهين بشهادته أمس الأربعاء، ووصف ترامب بأنه ”محتال“ كان على علم مسبق بتسريب رسائل بريد إلكتروني تهدف للإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016.