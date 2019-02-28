مسؤول أممي: إيران تواصل إعدام الأطفال

أكد جاويد رحمان مقرر حقوق الإنسان في طهران، الأربعاء، أن النظام الإيراني يواصل إعدامه للأحداث والأطفال، مشيرًا إلى أن هناك سخطًا واسيتاء شعبيًا لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال رحمان في تقرير له عن حالة حقوق الإنسان في إيران رفعه للمجتمعين في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن ”النظام الإيراني يواصل تنفيذ حكم الإعدام بحق أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا“، واصفًا عمليات الإعدام تلك بأنها ”انتهاك لالتزامات القوانين الدولية“.

وأضاف أنه ”تم إعدام ما لا يقل عن 33 شخصًا دون سن 18 عامًا منذ 2013“.

وتابع أنه ”في الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2018، تم إعدام ما لا يقل عن 207 أشخاص في إيران“.

وأعرب جاويد رحمان في تقريره عن قلقه إزاء ”الاستخدام واسع النطاق لعقوبة الإعدام في القضاء الإيراني“، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ”اعتقال الأقليات الدينية والعرقية، بما في ذلك دراويش غونابادي والبهائيين والمسيحيين والمعتقلين في مقاطعات أذربيجان وكردستان وسيستان وبلوشستان“.