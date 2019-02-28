مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يطالب ببدء ”عملية سياسية سلمية“ بفنزويلا

طلبت الولايات المتحدة تصويت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على مشروع قرار، يدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في فنزويلا.

وأعربت الولايات المتحدة في وثيقة المشروع الذي أعدته، عن قلقها العميق من ”عدم كون الانتخابات الرئاسية التي أجريت بفنزويلا في 20 مايو/ أيار 2018، حرة ونزيهة“.

ويدعو مشروع القرار، الذي قدمته واشنطن، الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي، إلى ”بدء عملية سياسية سلمية تؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية بمراقبة دولية، والسماح بإدخال مساعدات دولية“.

كما نص المشروع على وجوب ضمان أمن أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) وأحزاب المعارضة.

وتشهد كاراكاس، توترًا متصاعدا منذ 23 يناير/ كانون الأول الماضي، إثر إعلان خوان غوايدو، رئيس البرلمان، وزعيم المعارضة، نفسه رئيسًا مؤقتًا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ“غوايدو“، رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.