الطيار الهندي الأسير يحتسي القهوة: أنا منبهر بمعاملة الجيش الباكستاني‎ (فيديو)

أشاد الطيار الهندي أبهيناندان ”Abhinandan“ بالمعاملة التي تلقاها بعد وقوعه أسيرًا لدى قوات الجيش الباكستاني، مبينًا أن على الجيش الهندي التحلي بمثل هذه الصفات.

وتمكنت القوات الباكستانية من إسقاط طائرتين هنديتين وأسر طيار إحداها، صباح يوم الأربعاء، بعد أن اخترقتا المجال الجوي الباكستاني، بحسب مصادر باكستانية رسمية.

وأعلنت الهند، يوم الأربعاء، فقدان مقاتلة تابعة لسلاحها الجوي، وطيارها، وذلك في أعقاب التوتر العسكري مع جارتها باكستان، التي تقول إنها أسقطت مقاتلتين هنديتين اخترقتا مجالها الجوي.

وسقطت المقاتلة من طراز ميغ 21 وطيارها وأعلنت الهند ”فقدان“ الاتصال به، في الشطر الذي تسيطر عليه نيودلهي من إقليم كشمير (جامو وكشمير).