باكستان والهند تغلقان عدة مطارات مدنية إثر توتر عسكري 

قررت السلطات الهندية والباكستانية، الأربعاء، إغلاق مطارات مدنية في عدة مدن على خلفية توتر عسكري على الحدود.

وقالت وكالة ”برس ترست“ الهندية إن إدارة مطارات الهند أغلقت مطارات ”سريناغار“ و“جامو“ و“ليه“ في إقليم ”جامو وكشمير“، ومطاري ”شانديغار“ (عاصمة ولايتي هاريانا وبنجاب)، و“امريتسار“ في بنجاب.

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام باكستانية إن طائرات مدنية كانت ستستخدم المجالين الجويين لباكستان والهند، عادت إلى المطارات التي أقلعت منها، فيما لجأت طائرات أخرى إلى تغيير مساراتها.

في السياق، أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان، وقف الرحلات الجوية في 5 مطارات بمدن ”لاهور“ و“مولتان“ و“فيصل آباد“ و“سيالكوت“ والعاصمة ”إسلام آباد“.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام هندية إن سلاح الجو اعترض ثلاث مقاتلات باكستانية من طراز ”F-16“ تم رصدها صباحًا تحلق فوق منطقة نوشيرا بالجانب الذي تسيطر عليه الهند من الإقليم.

وكان مسؤول هندي قد أوضح في وقت سابق، بحسب المصادر ذاتها، أن الطائرات الباكستانية غادرت الأجواء الهندية بعد عملية اعتراضها، قبل أن يتحدث الإعلام عن إسقاط إحداها.

وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الباكستاني إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، إثر اختراقهما المجال الجوي للبلاد، فضلًا عن أسر طيار.

وقال في بيان إن ”إحدى الطائرتين سقطت في (آزاد كشمير) فيما سقطت الأخرى داخل (جامو وكشمير)“.

ولاحقًا، أعلن الجيش الباكستاني في مؤتمر صحفي، أسر طيارين هنديين اثنين آخرين، ليصبح بذلك عدد الأسرى الهنود ثلاثة طيارين، منذ بدء المواجهة صباح الأربعاء.

وتطلق إسلام أباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم ”آزاد كشمير“، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم ”جامو وكشمير“.