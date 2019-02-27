ادعاءات بتعرض آلاف الأطفال المهاجرين بأمريكا لاعتداءات جنسية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الآلاف من الأطفال والشباب المهاجرين تعرضوا لاعتداءات جنسية في السنوات الـ 4 الماضية.

ونسب موقع ”أكسيوس“ الإخباري الادعاءات لمكتب النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي تيد دويتش، واستنادًا لوثائق وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية.

وقال الموقع إن ”الانتهاكات بحق الأطفال والشباب المهاجرين تقع في مراكز الاحتجاز المخصصة للمهاجرين“.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مكتب توطين اللاجئين، التابع لوزارة الصحة والخدمات البشرية، تلقى بين أكتوبر/تشرين الأول 2014 وتموز/يوليو 2018- 4 آلاف و556 شكوى بوقوع اعتداء جنسي، وفي الفترة نفسها، تلقت وزارة العدل الأمريكية ألفًا و303 شكاوى من النوع نفسه.

وتعليقًا على الاعتداءات، طالب دويتش وزارة الصحة بالرد على الادعاءات والكشف عن حقيقة ما يجري في المراكز التي يتم توقيف الأطفال اللاجئين فيها.