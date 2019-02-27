وكالة: روحاني يرفض استقالة ظريف

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف قائلًا إنها تتنافى مع مصالح الجمهورية الإسلامية.

وقال روحاني في خطاب نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء ”لأنك كما وصفك قائد الثورة الإسلامية، الأمين“.

وكانت هذه الخطوة متوقعة، فقد قال محمود واعظي مدير مكتب رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء، إن روحاني يقف إلى جانب ظريف. وكتب واعظي على انستجرام يقول ”خطاب الرئيس روحاني اليوم في الإشادة بوزير خارجيته، شهادة واضحة على الرضا الكامل لممثل شعب إيران، من المواقف الحكيمة والفعالة وعمل الدكتور ظريف”.

وقال المشرع علي مطهري إن روحاني لن يقبل على الأرجح قرار ظريف لأنه لا يوجد من يستطع شغل المنصب الذي يحتاج إلى الكثير من الوقت والقدرة والطاقة.