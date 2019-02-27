تقرير: الهند استخدمت صواريخ إسرائيلية في الغارات على باكستان

تتناقل وسائل إعلام إسرائيلية تقريرًا نشره أحد المواقع الإلكترونية في نيودلهي، أفاد بأن سلاح الجو الهندي استخدم خلال الغارات التي شنها فجر الثلاثاء داخل الأراضي الباكستانية، صواريخ إسرائيلية الصنع من طراز ”Spice 2000″، التي تنتجها الشركة الحكومية الإسرائيلية ”أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة“.

وطبقًا لما أورته صحيفة ”هآرتس“، مساء الثلاثاء، اعتمادًا على موقع The Print الهندي، ووسائل إعلام محلية أخرى، فقد شنت 5 مقاتلات تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز Mirage““ غارات استهدفت معسكرًا تدريبيًا تابعًا لجماعة تعتبرها نيودلهي إرهابية، مشيرة إلى أن الغارات نفذت بواسطة صواريخ ”Spice2000″ الإسرائيلية الذكية، الموجهة بنظام الملاحة الفضائية GPS“.

ونفت باكستان من جانبها أن تكون الغارات قد أسفرت عن خسائر بشرية، لكن الهند تقول إن ما أسمتها ”ضربة وقائية“ أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر جماعة ”جيش محمد“، وذلك ردًا على الهجوم الذي نفذته الأخيرة منتصف الشهر الجاري في كشمير، وأدى إلى مقتل العشرات من العسكريين الهنود.

وذكر وزير الخارجية الهندي فيغاي غوخالي للصحفيين بالأمس، أن الطائرات الهندية استهدفت معسكرات ”جيش محمد“ ضمن ضربة استباقية، على خلفية معلومات استخباراتية تشير إلى أنه كان يخطط لهجوم آخر.

وتعتبر إسرائيل موردًا رئيسًا للأسلحة للجيش الهندي، وتقدر صفقات الأسلحة بين البلدين في السنوات الأخيرة بمليارات الدولارات، فيما شهدت السنوات الأخيرة تدريبات مشتركة بين الجيشين وقام كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين بزيارات متبادلة.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في أيار/مايو الماضي، تقريرًا أشارت من خلاله إلى قفزة في حجم الصادرات العسكرية العام الماضي، بلغت 40% بفضل صفقات تم التوقيع عليها مع الهند، ومن ذلك تزويدها بصواريخ ”باراك 8“ وصفقات أخرى مع نيودلهي، تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار.

وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تل أبيب في تموز/يوليو 2017، كأول رئيس وزراء هندي يقدم على هذه الخطوة، وهو ما أثار مخاوف إسلام آباد وقتها، الأمر الذي انعكس عبر تصريحات آصف كرماني، المستشار الخاص لرئيس وزراء باكستان، حين ذكر أن ”إسرائيل والهند شاركتا منذ فترة طويلة في التسبب باضطرابات في باكستان“، معربًا عن اعتقاده أن ”زيارة مودي لإسرائيل وتوقيع اتفاقات دفاعية يجب أن يثير قلقنا، لابد أنهما يتآمران ضد باكستان“.