نائب روحاني يقنع ظريف بالعدول عن استقالته

ذكرت صحيفة ”إيران“ الحكومية، الأربعاء، أن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، تمكن من إقناع وزير الخارجية المستقيل محمد جواد ظريف بالعدول عن قرار استقالته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة في عددها الصادر صباح الأربعاء، قولها إن ”تحركات بدأت يوم أمس لعدد من أعضاء الحكومة، يتقدمهم جهانغيري لإقناع ظريف بالتراجع عن قرار استقالته من وزارة الخارجية، التي أعلنت في وقت متأخر من مساء الاثنين“.

وأفادت المصادر بأن ”الرئيس حسن روحاني سيتحدث بشأن موضوع الاستقالة خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني يعقد اليوم الأربعاء“، مؤكدة على أن ”بعض الشخصيات السياسية البارزة طلبت من ظريف أن يتخلى عن استقالته، وقد تحدث معه مباشرة النائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري وتمكن من إقناعه“.

وأكدت المصادر أن ”هناك دعمًا كبيرًا وواضحًا من أعضاء الحكومة الإيرانية للوزير المستقيل محمد جواد ظريف للعدول عن قراره“.

إلى ذلك، عنونت الصحيفة الناطقة باسم حكومة الرئيس حسن روحاني قائلة ”لا للاستقالة“، في إشارة إلى رفض روحاني لاستقالة ظريف.