نتنياهو يختصر زيارته لروسيا تحسبًا لاتهامه بالفساد في إسرائيل

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اختصار زيارته الحالية لروسيا؛ بسبب اعتزام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، إصدار قراره بشأن احتمال توجيه لائحة اتهام بحق نتنياهو في ملفات فساد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وغادر نتنياهو إسرائيل، مساء الثلاثاء، إلى موسكو، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“، مساء الثلاثاء، أن مندلبليت يضع اللمسات الأخيرة على قراره بشأن الاشتباه في ارتكاب نتنياهو مخالفات فساد خطيرة.

ورجحت معظم وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل أن يصدر مندلبليت، هذا الأسبوع، قراره بشأن احتمال تقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو قرر اختصار برنامج زيارته لموسكو، والعودة ليلة الأربعاء- الخميس، في ظل تقارير عن استعداد مندلبليت الإعلان عن قراره الخميس.

ومن المرجح أن يؤثر قرار مندلبليت على أداء نتنياهو في الانتخابات البرلمانية المبكرة، يوم 9 أبريل/ نيسان المقبل، التي يأمل في الفوز بها لتولي رئاسة الحكومة من جديد.

وحققت الشرطة الإسرائيلية، على مدار ثلاث سنوات، مع نتنياهو للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية في أربع ملفات أساسية.

وكان نتنياهو قال، في شريط مصور نشره قبيل إقلاع طائرته إلى موسكو، الثلاثاء، إنه سيعود إلى إسرائيل الخميس، بعد الاجتماع مع بوتين مساء الأربعاء.

وأضاف: ”سترتكز محادثاتنا على التموضع الإيراني في سوريا“.

وأردف: ”سنواصل العمل حتى نخرج الإيرانيين من سوريا؛ فإيران تهدد بتدمير إسرائيل، ولن نسمح لها بالتموضع قريبا من حدودنا“.

ولقاء نتنياهو وبوتين هو الأول في موسكو منذ أن أسقطت الدفاعات السورية بالخطأ طائرة عسكرية روسية في سوريا، يوم 17 سبتمبر/أيلول 2018، أثناء التصدي لغارة إسرائيلية.