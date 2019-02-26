أمريكا تعلن مقتل 20 من جماعة الشباب بغارة جوية في الصومال

قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا اليوم الثلاثاء، إن غارة جوية أمريكية وسط الصومال قتلت أمس الإثنين 20 مقاتلًا في جماعة الشباب المتشددة.

وتشن الولايات المتحدة غارات منتظمة في الصومال، دعمًا للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة هناك، والتي تخوض قتالًا ضد الجماعة المتمردة منذ سنوات.

وقالت القيادة الأمريكية (أفريكوم) إن قوات أمريكية استهدفت معسكر تدريب للشباب قرب شبيلي في منطقة هيران، وإن المعسكر كان يستخدم في شن هجمات.

وأضافت القيادة: ”التقديرات تشير إلى أن هذه الغارة قتلت عشرين إرهابيًا ودمرت مركبة“، ولم يتوفر تأكيد مستقل للخبر.

ورغم أن وتيرة الغارات قد زادت في الآونة الأخيرة، لم يتضح الأثر الدائم لهذه الغارات على الجماعة المتشددة، التي تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة أمريكيًا وفرض تفسيرها المتشدد للإسلام.