إيران تغلق صحيفة محلية بسبب عنوان ينتقد بشار الأسد‎

أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة ”قانون“ ذات التوجه الإصلاحي بسبب العنوان الذي نشرته تعليقًا على لقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي برئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم أمس الاثنين، في طهران.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”أيسنا“، قالت السلطات في بيان صدر بخصوص الإغلاق:“قررت محكمة الشؤون الثقافية والإعلامية وفقًا للمادة 576 من قانون الجزاء الإسلامي، إيقاف صحيفة قانون عن الصدور اعتبارًا من، يوم غدٍ الأربعاء، بشكل مؤقت“.

ونشرت الصحيفة مقالًا منتقدًا للقاء بين خامنئي وبشار الأسد تحت عنوان ”الضيف غير المدعو“ مرفقًا بصورة كبيرة للاثنين على غلافها وهما يتعانقان.

ووصل بشار الأسد، إلى طهران، يوم الإثنين، في أول زيارة معلنة له منذ اندلاع الأزمة في بلاده قبل نحو 8 سنوات، والتقى كلًا من الرئيس الإيراني حسن روحاني، والمرشد علي خامنئي.