وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يكشف سبب استقالته

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن الأسباب التي دفعته للاستقاله من منصبه، قائلًا إن الاستقالة جاءت للدفاع عن موقع ومكانة وزارة الخارجية.

وأضاف ظريف، في تصريح لوكالة ”آريا“ الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن ”من واجبي أن أقدم الاستقالة للحفاظ على المصالح القومية لإيران، والحفاظ على مكانة منصب وزارة الخارجية“.

ويوم أمس الإثنين، أعلن ظريف استقالته من منصبه، وأكد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، أنه لن يستطيع مواصلة مهمته وزيرًا للخارجية، دون أن يوضح سبب الاستقالة.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لطهران، الإثنين، كانت السبب وراء تقديم ظريف استقالته من منصبه.

ومساء الإثنين، نقل موقع ”انتخاب“ الإخباري (خاص) عن ظريف قوله: ”بعد الصور التي التقطت خلال مباحثات اليوم (بشار الأسد مع المسؤولين الإيرانيين)، لم يعد لجواد ظريف، اعتبارًا في العالم كوزير للخارجية“.

وقد ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (غير رسمية)، أن المباحثات التي قصدها ظريف في تصريحاته، هي اللقاء الذي جمع بشار الأسد بالرئيس الإيراني حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي.

ووصل بشار الأسد إلى طهران الإثنين، في أول زيارة معلنة منذ اندلاع الأزمة السورية قبل نحو 8 سنوات، والتقى خلالها كلًّا من روحاني، وخامنئي.