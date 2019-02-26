”الخارجية الإيرانية“: روحاني لم يقبل استقالة ظريف

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس حسن روحاني لم يقبل استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، نافية ما ورد في تقارير لوسائل الإعلام.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم الوزارة، بهرام قاسمي، قوله: ”كل التفسيرات والتحليلات المتعلقة بأسباب استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بخلاف ما ذكره على حسابه على إنستغرام، غير دقيقة وكما قال مدير مكتب الرئيس الإيراني اليوم فإن الاستقالة لم تُقبل“.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت لاحق على حسابه بموقع انستغرام إنه رفض استقالة وزير الخارجية ظريف.
ونُشر النص مصحوبا بصورة لروحاني وظريف معا وهما يبتسمان بالإضافة إلى وسم ”ظريف ليس وحده“ و“ظريف باق“ بالفارسية.