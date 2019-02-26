تبادل لإطلاق النار بين باكستان والهند في كشمير

تبادلت القوات الهندية والباكستانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه، فيما أعلنت باكستان أنها ستحدد زمان ومكان الرد على قصف مقاتلات هندية لما وصفته بـ ”معسكر إرهابي“ في الشطر الباكستاني من الإقليم.

ونقلت رويترز عن متحدث عسكري هندي قوله ”في حوالي الساعة 06:30 مساء بتوقيت الهند، بادرت باكستان بخرق غير مبرر لوقف إطلاق النار بعدما أطلقت نيران أسلحة صغيرة على طول خط السيطرة في قطاع نوشيرا، وردّت القوات الهندية بشكل مناسب“.

وأعلنت الهند أنها شنّت صباح الثلاثاء ”ضربة وقائية“ على معسكر تدريب لـ“جيش محمد“ أدت إلى مقتل ”عدد كبير جدًا“ من مسلحي“الجماعة“ التي تبنّت هجومًا انتحاريًا قتل فيه حوالي أربعين من أفراد القوات الخاصة الهندية.

إلى ذلك، أعلنت باكستان اليوم، أنها ستحدد زمان ومكان الرد على ”العدوان الهندي“ وذلك بعد أن قصفت مقاتلات تابعة لنيودلهي ما وصفته بـ ”معسكر إرهابي“ في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير.

وجاء ذلك في اجتماع لمجلس الأمن القومي الباكستاني، يترأسه رئيس الوزراء عمران خان، بحسب ما نقل موقع قناة ”جيو نيوز“ المحلية.

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين بعد الغارة الجوية عبر الحدود.