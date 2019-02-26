مدير مكتب روحاني: الرئيس يدعم ظريف

قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الثلاثاء، إن الأخير يدعم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي استقال مساء أمس الإثنين.

ولم يقبل روحاني بعد استقالة ظريف، التي أعلنها عبر ”إنستغرام“.

وكتب واعظي عبر حسابه في ”إنستغرام“، أن ”خطاب الرئيس روحاني، شهادة واضحة على الرضا الكامل لممثل شعب إيران، من المواقف والأداء الذكي والفعال للسيد ظريف، ورد قوي على بعض التحليلات الكاذبة والمنحرفة“، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وأضاف أنه ”وفقًا لروحاني، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها سوى سياسة خارجية واحدة فقط، ووزير خارجية واحد“.