مسؤول إيراني: استقالة ظريف لا علاقة لها بالمحادثات مع أمريكا

نفى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بشه، اليوم الثلاثاء، وجود صلة بين استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف والتفاوض مع الولايات المتحدة.

وقال فلاحت في مقابلة مع صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، إن ”استقالة ظريف لا علاقة لها بالمحادثات مع الولايات المتحدة، لأن قرار التفاوض يتخذ من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي سواء بقي ظريف في منصبه أو غادره“.

وأضاف ”الولايات المتحدة تعلم أن وزارة الخارجية هي منفذة للسياسات“، مقللاً من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي ربط استقالة ظريف بوجود رغبة لطهران بالتفاوض مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني ”بومبيو هو ضابط مخابرات ويجب أن يعلق على قضايا استخباراتية، وليس برجل دبلوماسي“.

وفي مساء أمس الاثنين، أعلن ظريف استقالته من منصب وزير الخارجية، ويقول مراقبون إن عدم دعوة ظريف للاجتماعات مع الأسد كانت أكبر إهانة له، خاصة أنه يتعرض لضغوط شديدة من قبل تيار المحافظين خلال الآونة الأخيرة.