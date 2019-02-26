السجن 11 عامًا لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران

المصدر: ا ف ب‎

أعلن المدعي العام الإسرائيلي، الثلاثاء، أن المحكمة المركزية في مدينة القدس حكمت بالسجن 11 عامًا على وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران.

وكان غونين سيغيف وزيرًا للطاقة والبنى التحتية في 1992 و1995 في حكومة برئاسة إسحق رابين.

وتوصل الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى اتفاق قضائي يقر فيه ”سيغيف“ بأنه تجسس لصالح إيران، ونقل معلومات مهمة إليها.

وكان قد حكم على سيغيف، وهو طبيب، في العام 2005 بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة ”تهريب حبوب مخدرة وتزوير جواز سفر دبلوماسي“.

وبعد انقضاء محكوميته عاش سيغيف في نيجيريا، قبل القبض عليه.