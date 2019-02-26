باكستان ترفض تصريحات هندية عن قصف معسكرات ”إرهابية“ على أراضيها

رفض كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في باكستان، الثلاثاء، تصريحات للهند بأنها قصفت ”معسكرات إرهابية“ داخل الأراضي الباكستانية، وتعهدوا بإثبات خطأ مزاعم نيودلهي محذرين من أن بلادهم سترد على العدوان الهندي.

وقالت لجنة الأمن الوطني الباكستانية، التي تضم كبار المسؤولين، ومن بينهم رئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش قمر جاويد باجوا، في بيان، إنها ”رفضت بشدة زعم الهند استهداف معسكر إرهابي مزعوم قرب بالاكوت ورفضت زعم وقوع خسائر بشرية كبيرة“.

وقالت اللجنة إن ”خان سيجري اتصالات مع قادة العالم لكشف السياسة الهندية غير المسؤولة“. وحذرت أيضًا من أن ”باكستان سترد في الوقت والمكان اللذين تقررهما“.

في المقابل، قال وزير خارجية الهند إن ”طائرات بلاده نفذت اليوم الثلاثاء ضربات جوية ضد معسكر لمتشددين في الأراضي الباكستانية“، في حين قال مصدر في الحكومة الهندية إن ”300 متشدد قُتلوا في الهجوم“.