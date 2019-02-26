لافروف يدعو إلى ”إصلاح هيكلية“ مجلس الأمن

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى إجراء ”إصلاح“ في هيكلية مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال لافروف في كلمة له بمؤتمر دولي عقد في مدينة ”هو شي منه“ في فيتنام، الثلاثاء، إن ”المناطق النامية في العالم ممثلة تمثيلًا ناقصًا في مجلس الأمن“.

وشدد لافروف على أن تمثيل المناطق النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن غير كاف، مضيفًا أن ”إصلاحات مجلس الأمن تأخرت بالتأكيد“.

وأضاف: ”دول الاتحاد الأوروبي تمثل حوالي ثلث أعضاء مجلس الأمن، لا أعتقد أن إدراج البلدان الغربية التاريخية في هذا الكيان، سيضيف شيئًا إلى التنوع الذي نرغب في رؤيته هناك“.

ويتألف مجلس الأمن من 15 عضوًا، 5 منهم دائمون، هم: أمريكا وروسيا، والصين، وفرنسا، بريطانيا، إضافة إلى 10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين، بحيث يتم في كل عام انتخاب 5 دول جديدة.

وتعرضت الهيكلة الحالية لمجلس الأمن لانتقادات شديدة في السنوات الأخيرة، إذ تطالب العديد من دول العالم ”بضمان التمثيل العادل في المجلس“.