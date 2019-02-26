بعد ظريف.. دبلوماسيون بالخارجية الإيرانية يهددون بالاستقالة الجماعية

هدَّد عدد من الدبلوماسيين ومديري وزارة الخارجية الإيرانية، بتقديم استقالاتهم تضامنًا -على ما يبدو- مع وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الذي استقال من منصبه.

وأظهر تقرير نشرته وكالة أنباء ”فارس“ المحلية، اليوم الثلاثاء، اعتزام عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية في إيران تقديم استقالة جماعية بعد ساعات من إعلان ظريف استقالته من منصب وزير الخارجية.

وعلق ظريف على تهديد مسؤولي الخارجية الإيرانية بتقديم استقالاتهم قائلًا: ”على جميع الإخوة والأخوات الأعزاء في وزارة الخارجية وممثليها أن يواصلوا عملهم على أكمل وجه، وأن يتراجعوا عن هكذا أمر“. وفقًا لما ذكر تقرير وكالة فارس.

وفي السياق، كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، أن اللجنة سوف تعقد جلسة طارئة لبحث استقالة ظريف من منصبه، مؤكدًا وجود خلافات بين ظريف وعدد من مسؤولي الدولة. حسب ما نقلت وكالة ”تسنيم“ الإيرانية.

وحول قبول استقالة ظريف من رئاسة الجمهورية الإيرانية، نفى مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، مساء الاثنين، صحة ما نقلته بعض التقارير الإخبارية عن قبول الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالة وزير الخارجية.

وأعلن، جواد ظريف، مساء أمس الاثنين، استقالته من منصبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل ”إنستغرام“ ، إذ كتب: أتقدم بخالص اعتذاري لعدم قدرتي على مواصلة العمل، وعن جميع أوجه القصور“.