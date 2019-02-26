نواب إيران يطالبون روحاني برفض استقالة ظريف

وجَّه أعضاء في البرلمان الإيراني، الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، طالبوه فيها برفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي أعلن عنها بشكل مفاجئ مساء الاثنين، عبر حسابه الرسمي في ”إنستغرام“.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن النائب علي نجفي خوشرودي، وهو المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، قوله إن ”غالبية أعضاء البرلمان وجهوا رسالة إلى الرئيس روحاني لدعوة ظريف إلى التراجع عن الاستقالة“.

من جانبه، قال النائب عن التيار الإصلاحي مصطفى كواكبيان، إن ”150 مشرّعًا بالبرلمان أعلنوا عبر عريضة موقعة، دعمهم لبقاء وزير الخارجية المستقيل محمد جواد ظريف في منصبه“.

ويناقش البرلمان في جلسة طارئة الثلاثاء، أسباب استقالة ظريف المفاجئة.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إن اللجنة ستعقد جلسة طارئة لبحث استقالة ظريف من منصبه.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“، عن فلاحت بيشه، أنه ”بالتأكيد هناك خلافات بين وزير الخارجية وبعض المسؤولين بالدولة“، لافتًا إلى عدم ورود أنباء رسمية عن قبول رئيس الجمهورية استقالة ظريف حتى الآن.

وأضاف: ”حاولت مرات عديدة منذ ليلة أمس الاتصال بالسيد ظريف، لكن هاتفه كان مغلقًا“.