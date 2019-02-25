دعوة لمنع ظريف من مغادرة إيران والتحقيق معه

دعا القيادي البارز في التيار المتشدد بإيران ”حميد رسائي“، السلطات القضائية إلى إصدار قرار يمنع وزير الخارجية محمد جواد ظريف من مغادرة البلاد للتحقيق معه بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة ووجود عناصر تجسس بفريقه في الخارجية، بعد إعلان الأخير مساء الاثنين استقالته من منصبه.

وقال رسائي بحسب ما نقلت عنه موقع ”افتاب نيوز“ الإصلاحي، الثلاثاء، إن ”استقالة ظريف من وزارة الخارجية هو بداية لانهيار حكومة الرئيس حسن روحاني“، معربًا عن سعادته لهذه الاستقالة.

ورأى رسائي الذي يعد من أشد المعارضين للاتفاق النووي المبرم مع الغرب، أن ”ظريف فرض اتفاقيات مشينة على إيران“.

وأضاف القيادي في التيار المتشدد وهو يشير إلى ظريف إن ”شخصًا بدأ دراسته للمرحلة الثانوية وحتى نهاية الحكومة العاشرة (الولاية الثانية لحكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد) في الولايات المتحدة، بعدما حمل وفرض على إيران جملة من الاتفاقيات مشينة منها الاتفاق النووي، وحاول فرض اتفاقيتي باليرمو CFT، وفاتف FATF، لكن فشل في ذلك“.

وتابع أن ”استقالة ظريف تتزامن مع زيارة يقوم محور المقاومة (بشار الأسد) إلى إيران، فإن السلطة القضائية مطالبة أن تمنع ظريف من السفر للخارج، لمناقشة دورة في فرض العقوبات الجديدة بالإضافة إلى التحقيق بوجود عناصر تجسس في فريقه بوزارة الخارجية“.

وفي وقت سابق، نفى محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن يكون الأخير وافق على الاستقالة التي أعلن عنها وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مساء اليوم الاثنين.

وأعلن ظريف في وقت سابق من اليوم الاثنين استقالته من منصب وزير الخارجية عبر تغريدة في حسابه الرسمي على ”الانستغرام“، فيما أيدت ذلك مصادر بالخارجية الإيرانية.