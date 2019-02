تحرير رهينة أمريكي في اليمن وترامب يقدر دور الإمارات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، على صفحته الرسمية بموقع ”تويتر“، تحرير مواطن أمريكي احتجز رهينة في اليمن لمدة 18 شهرًا.

وقال ترامب: ”يشرفني اليوم أن أعلن أن داني بورش وهو مواطن أمريكي، كان قد احتجز كرهينة في اليمن لمدة 18 شهرًا، وقد تم انقاذه وجمع شمله مع زوجته وأطفاله“.

وأضاف الرئيس الأمريكي موجهًا شكره لدولة الإمارات لدورها في هذا الشأن قائلًا: ”أقدر دعم الإمارات العربية المتحدة في جلب داني إلى الوطن“.

It is my honor today to announce that Danny Burch, a United States citizen who has been held hostage in Yemen for 18 months, has been recovered and reunited with his wife and children. I appreciate the support of the United Arab Emirates in bringing Danny home…

