عقوبات أمريكية جديدة تطال 4 شخصيات في الحكومة الفنزويلية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات جديدة ضد 4 شخصيات في حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ونقلت وكالة ”أسوشييتد برس“ عن الخزانة الأمريكية أن الأشخاص الأربعة المستهدفين هم 4 حكّام ولايات: عمر بريتو ولاية زوليا، ورومان كاريزالس، ولاية أبوري، وجورج غارسيا فارغاس، ورفاييل لاكافا كارابوبو.

وتحظر هذه العقوبات المستهدفين من التعاملات المالية أو التجارية مع مواطني الولايات المتحدة أو مؤسساتها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين: إن الحكام الأربعة منعوا دخول شحنات المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي؛ إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي كارلوس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده، بعدما سارع الرئيس دونالد ترامب إلى الاعتراف بغوايدو ”رئيسًا انتقاليًا“.

في المقابل، أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.

والسبت، أعلن مادورو قطع العلاقات مع كولومبيا، على خلفية محاولات لإدخال مساعدات أمريكية من الحدود الكولومبية.