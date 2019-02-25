رئيس المجلس الأوروبي: تمديد مفاوضات انفصال بريطانيا سيكون منطقيًا

قال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، إن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد المحدد في 29 من آذار/مارس، سيكون ”حلًا منطقيًا“ حيث لا توجد أغلبية في البرلمان البريطاني للموافقة على اتفاق للانفصال.

وقال توسك في مؤتمر صحفي، بعد يوم من لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ”أعتقد أنه في الوضع الذي نعيشه، فإن التمديد سيكون قرارًا منطقيًا، لكن رئيسة الوزراء ماي تعتقد أنه سيكون بإمكانها تجنب هذا السيناريو“.

وأضاف توسك، أنه ناقش مع ماي ”العواقب القانونية والسياسية لتمديد محتمل“ لفترة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد المحددة بعامين وتنتهي في 29 من آذار/مارس.