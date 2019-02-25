بريطانيا ستصنف جماعة حزب الله منظمة إرهابية

قالت بريطانيا، اليوم الاثنين، إنها ستحظر جماعة حزب الله اللبنانية وتضيفها بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.

جاء ذلك في بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الرسمي.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد: ”جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي“.

وأضاف: ”لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها“.

ويحتاج القرار إلى موافقة برلمانية قبل أن يصبح ساري المفعول من يوم الجمعة القادم.