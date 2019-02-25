تحالف نتنياهو مع ”البيت اليهودي“.. هل ينقلب السحر على الساحر؟

رأى تقرير إسرائيلي أن تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع حزب ”البيت اليهودي“ الديني المتطرف، الأسبوع الماضي، من أجل الفوز في الانتخابات، سيعطي نتائج عكسية ويعزز ثقة خصومة بإزاحته.

واعتبر التقرير، الذي نشره موقع ”ديبكا“ الاستخباراتي، يوم الاثنين، أن ”نتنياهو أقدم على هذه الخطوة بعد الانتكاسات التي تعرض لها خلال الحملة الانتخابية، خاصة صعود الأحزاب المعارضة واحتمالات قيام النائب العام الإسرائيلي بتوجيه تهم فساد له خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وأشار إلى ”الانتقاد الحاد الذي وجهته لجنة العلاقات العامة الأمريكية-الإسرائيلية في واشنطن، لنتنياهو، بعد قراره التحالف مع البيت اليهودي“، لافتًا إلى أنها ”المرة الأولى التي تتدخل فيها منظمة يهودية أمريكية فاعلة في الانتخابات الإسرائيلية“.

وقال التقرير إن ”نتنياهو لا يزال يلعق جراحه بعد النكسات المتتالية التي يتعرض لها في الوقت الذي أشارت فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية رئيس الوزراء، وصعود الأحزاب المتحالفة التي يقودها يائير ليبيد ورئيس أركان الجيش السابق بيني كانتز“.

وأضاف أنه ”من الواضح أن رئيس الوزراء لم يفكر بالثمن الباهظ الذي سيدفعه عندما أقدم على خطوة التحالف مع البيت اليهودي، والتي أثارت إدانة قوية من قبل المنظمة اليهودية الأمريكية، على الرغم من أن نتنياهو له أصدقاء كثر في تلك المنظمة“.

وتابع: ”الحقيقة أن مثل هذه الخطوة سيكون لها ضرر كبير وستعزز ثقة زعماء الأحزاب المعارضة، بمن فيهم كانتز وليبيد، بأنهم سيتولون رئاسة الوزراء قريبًا“.

ورأى التقرير أنه ”ينبغي على نتنياهو، الآن، أن يعتمد على خبرته الطويلة وقدرته السياسية، من أجل الفوز في الانتخابات التي تجري أوائل نيسان/ أبريل المقبل“.