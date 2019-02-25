مسؤول إيراني: لا يمكننا شراء طائرة واحدة جديدة

قال أمين رابطة شركات الطيران الإيرانية، مقصود أسعدي ساماني، اليوم الاثنين، إن بلاده لا يمكنها حتى شراء طائرة واحدة جديدة من شركات الطيران العالمية بسبب العقوبات الأمريكية.

وأضاف ساماني، في حديثه لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، ”ليس بإمكاننا حتى شراء طائرة جديدة، بسبب العقوبات، ونحن نحاول شراء طائرات مستعملة ونقلها إلى داخل إيران في حال تمكننا من التحايل على العقوبات الأمريكية“.

وبشأن موقف طهران من إلغاء العقود المبرمة مع شركات الطيران العالمية، قال ساماني: ”العقد مع شركة بوينغ تم إلغاؤه، أما بالنسبة لعقد شركة إيرباص الأوروبية فمعلق، وفيما يتعلق بالعقد مع شركة ”إيه تي آر“ (ATR) الايطالية الفرنسية لصناعة الطائرات، فمصيره غير واضح“.

ووصف المسؤول الإيراني ظروف وأوضاع الطيران في البلاد بأنها أصبحت أكثر تعقيدًا من ذي قبل (قبل الاتفاق النووي)، وستقوم كل شركة إيرانية بمتابعة استيراد الطائرات، اعتمادًا على قدراتها المالية وبرنامج تطوير أسطولها.

ويعاني قطاع الطيران في إيران من مشاكل من بينها نقص حاد في قطع غيار الطائرات، وعدم القدرة على شراء طائرات جديدة، بسبب العقوبات الأمريكية التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران.