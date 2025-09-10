حليف لترامب وإسرائيل.. إطلاق النار على الناشط اليميني تشارلي كيرك (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الناشط اليميني المحافظ تشارلي كيرك تعرض لإطلاق نار في ولاية يوتا.

وكتب ترامب في منشور على "تروث سوشيال": "يجب علينا جميعاً أن نصلي من أجل تشارلي كيرك، الذي تعرض لإطلاق النار. إنه رجل عظيم".

كما كتب كل من نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير دفاعه بيت هيغسيث منشورين مماثلين يدعوان فيها للصلاة من أجل كيرك.

وغرّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "إكس" قائلاً: "نصلي من أجل تشارلي كيرك".

وفي مقطع فيديو، ظهر الناشط اليميني، حليف ترامب والمؤيد لإسرائيل، وهو يجلس على ركبتيه وسط حشد تجمع لسماعه، أثناء حدث في جامعة وادي يوتا، حين اخترقت طلقة رقبته وبدأ ينزف بشدة وسط صرخات الحاضرين وذعر في المكان.

وقالت الجامعة في بيان: "اليوم، حوالي الساعة 12:10، أُطلقت رصاصة على المتحدث الزائر، تشارلي كيرك. أصيب واقتيد من مكان الحادث على يد حراسه، شرطة الحرم الجامعي تحقق في الحادث، والمشتبه به قيد الاحتجاز".

وأظهر فيديو آخر، لحظة السيطرة على المشتبه به بإطلاق النار.

وأكدت مصادر لـ"فوكس نيوز" أن حالة كيرك الصحية غير معروفة.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتين، إن مكتب التحقيقات يراقب التطورات من كثب، وسيتوجه فريق إلى موقع الحادث ليدعم التحقيق.

وقبل سماع دوي إطلاق النار بقليل، غرّد كيرك: "لقد عدنا بكل قوة. جامعة وادي يوتا متحمسة وجاهزة للمحطة الأولى في جولة العودة الأمريكية".