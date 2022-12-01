بايدن يحدد شرطا للتحدث مع بوتين

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، استعداده للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين "إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب" في أوكرانيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أنا مستعد للتحدث إلى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب. لم يفعل ذلك حتى الآن".

وأضاف: "إذا كان الأمر على هذا النحو، فبالتشاور مع أصدقائنا الفرنسيين وفي حلف شمال الأطلسي، سيسرني أن أجلس مع بوتين لأرى ما يفكر فيه. لم يفعل ذلك حتى الآن".

وكان بايدن قد سئل عن نية الرئيس الفرنسي التباحث في الأيام المقبلة مع الرئيس الروسي.