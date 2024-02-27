البنتاغون: استخدمنا الذكاء الاصطناعي لضرب الميليشيات

أعلنت مسؤولة دفاعية أمريكية، أن بلادها استخدمت الذكاء الاصطناعي في العمليات الأخيرة التي استهدفت ميليشيات مدعومة من إيران في الشرق الأوسط.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ، ساعدت خوارزميات التعلم الآلي التي يمكنها تعليم نفسها كيفية التعرف على الأشياء في تحديد أكثر من 85 هدفًا للغارات الجوية الأمريكية في الـ2 من فبراير، وفقًا لشويلر مور، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، التي تدير العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال البنتاغون إن تلك الضربات نفذتها قاذفات أمريكية وطائرات مقاتلة ضد سبع منشآت في العراق وسوريا.

وقالت مور في مقابلة مع بلومبرغ: "كنا نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأماكن التي قد تكون هناك تهديدات فيها. ولقد أتيح لنا بالتأكيد المزيد من الفرص للاستهداف في آخر 60 إلى 90 يومًا"، مضيفة أن الولايات المتحدة تبحث حاليًّا عن "عدد هائل" من منصات إطلاق الصواريخ لدى القوات المعادية في المنطقة.

وقد اعترف الجيش سابقًا باستخدام الخوارزميات الحاسوبية لأغراض استخباراتية. لكن تعليقات مور تمثل أقوى تأكيد معروف على أن الجيش الأمريكي يستخدم التكنولوجيا لتحديد أهداف العدو التي أصيبت لاحقًا بنيران الأسلحة.

وكانت الضربات الأمريكية، التي قال البنتاغون إنها دمَّرت صواريخ وقذائف ومخازن للطائرات دون طيار، ومراكز عمليات للميليشيات من بين أهداف أخرى، جزءًا من رد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الأمريكي في هجوم يوم الـ28 من يناير على قاعدة في الأردن. وأرجعت الولايات المتحدة الهجوم إلى الميليشيات المدعومة من إيران.