"الحرية لغزة".. عبارة على جناح طائرة في "بن غوريون" تثير الجدل (صور)
لقطة سابقة من مطار بن غوريونالمصدر: رويترز
محمد نعيم
أثارت طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران اليونانية قلقًا في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، بعد اكتشاف عبارة اعتبرها الإعلام العبري "معادية".

صورة للطائرة

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية اليونانية (إيجيان إيرلاينز)، هبطت مساء الخميس في مطار بن غوريون، واكتشف ركابها تدوين عبارة "الحرية لغزة" تحت أحد أجنحتها".

وكانت الطائرة أقلعت بعد ظهر الخميس، من مطار لارنكا واتجهت إلى اليونان، ومن ثم هبطت في مطار "بن غوريون"، وهو ما يفرض غموضًا على مكان تدوين العبارة، سواء في قبرص أو اليونان، حسب الصحيفة العبرية.

وأبلغ ركاب الطائرة الذين لاحظوا العبارة ممثل شركة "إيجيان إيرلاينز".

صورة للعبارة على الطائرة

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إنها ليست طرفًا في المشكلة، وإنه يجب التواصل مع شركة الطيران اليونانية. 

وأشارت "يديعوت أحرونوت"، إلى أنه "ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت الطائرة ستعود أدراجها من إسرائيل وهي تحمل العبارة ذاتها، أم أن شركة الطيران اليونانية ستمحوها".

وأعرب مسؤولون في هيئة الطيران الإسرائيلية عن قلقهم إزاء "سهولة تعرض طائرة ركاب متجهة إلى مطار بن غوريون لنشاط معادٍ لإسرائيل".

