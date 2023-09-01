غوتيريش: الانقلابات العسكرية تفاقم مشاكل الدول

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، بعد عدة انقلابات في أفريقيا، أن "الحكومات العسكرية ليست الحلّ" لمشاكل الدول بل "تفاقمها".

وقال غوتيريش للصحفيين تعليقا على "سلسلة الانقلابات في الأشهر الأخيرة، خاصة في أفريقيا"، إن "العديد من الدول تواجه تحديات عميقة في الحكم. لكن الحكومات العسكرية ليست الحلّ".

وأضاف أن الحكومات العسكرية "تزيد المشاكل سوءا. فهي لا تستطيع حلّ الأزمة، بل يمكنها فقط أن تفاقمها".

وتابع: "أدعو كلّ البلدان إلى إنشاء مؤسسات ديمقراطية ذات مصداقية ودولة القانون".

وتأتي هذه التصريحات بعد الانقلاب في الغابون، حيث أطاح عسكريون بالرئيس علي بونغو أونديمبا الأربعاء بعيد إعلان إعادة انتخابه في اقتراع قال الانقلابيون، إنه مزور. ودان أنطونيو غوتيريش "بشدة" الانقلاب الأربعاء.