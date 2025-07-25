هجوم أوكراني على محيط محطة زاباروجيا

أفادت السلطات الروسية، بأن مسيرة أوكرانية قصفت موقعا قرب محطة زاباروجيا النووية، في وقت دمرت فيه الدفاعات الجوية 105 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وأعلنت إدارة محطة زاباروجيا النووية، الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، أن طائرة مسيرة أوكرانية ألقت عبوة متفجرة على موقف سيارات قريب من المحطة، في حادثة لم تسفر عن إصابات بشرية، بحسب موقع "روسيا اليوم".

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وذكرت إدارة المحطة في بيان رسمي، أن الانفجار أدى إلى تضرر سبع سيارات مدنية كانت متوقفة في الموقع، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الموظفين أو المساس بالمرافق الحيوية للمحطة.

وأكد البيان أن المحطة تواصل العمل بشكل طبيعي، وأن سلامة المنشآت الأساسية لم تتأثر بالهجوم.

في الوقت ذاته، قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 105 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل في تسع مناطق وفوق بحر آزوف، وفقا لوكالة "رويترز".