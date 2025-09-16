السجن المؤبد لأفغاني في ألمانيا هاجم مسيرة مناهضة للإسلام

أصدرت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن مدى الحياة على أفغاني شن هجوما بسكين أسفر عن مقتل شرطي وإصابة خمسة آخرين في مسيرة مناهضة للإسلام العام الماضي، بحسب "رويترز".

ويأتي الحكم في وقت يحتدم فيه الجدل حول الهجرة والأمن في ألمانيا، وفي وقت يشهد تصاعدا كبيرا في دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في البلاد.

وأٌدين المتهم، الذي لم يُذكر إلا باسم "سليمان أ" حماية لخصوصيته، باستخدام سكين صيد كبيرة لمهاجمة الناس خلال تظاهرة في مدينة مانهايم بغرب ألمانيا نظمتها جماعة باكس أوروبا المناهضة للإسلام في أواخر مايو أيار 2024.

وهاجم "سليمان أ" أحد المتحدثين وعدة متظاهرين في الفعالية قبل أن يطعن شرطيا هرع للمساعدة. وتوفي الشرطي لاحقا متأثرا بجراحه.

واقتيد المهاجم إلى الحبس الاحتياطي في يونيو حزيران 2024 بعد خروجه من الرعاية المركزة بسبب إصابات لحقت به في أثناء اعتقاله.

ورغم أن ممثلي الادعاء قالوا إنه متعاطف مع تنظيم داعش فإنه لم يُحاكَم باعتباره إرهابيا. وواجه تهمة واحدة بالقتل وخمس تهم بالشروع في القتل.