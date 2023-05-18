مجموعات كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى‎‎

يشهد المسجد الأقصى، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، اقتحامات متتالية من قبل مجموعات كبيرة من المستوطنين اليهود، وذلك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وتدخل المجموعات إلى المسجد الأقصى بأعداد كبيرة بحجّة السياحة، رغم التوتر الشديد، تزامنا مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية المقررة إقامتها اليوم في القدس.

وكانت منظمات وجماعات يهودية دعت المستوطنين، يوم أمس الأربعاء، للتوجه الى المسجد الأقصى صباحا لتسجيل أكبر عدد ممكن لاقتحام الأقصى في يوم توحيد القدس وقبيل المسيرة.