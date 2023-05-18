مجموعات كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى
يشهد المسجد الأقصى، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، اقتحامات متتالية من قبل مجموعات كبيرة من المستوطنين اليهود، وذلك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وتدخل المجموعات إلى المسجد الأقصى بأعداد كبيرة بحجّة السياحة، رغم التوتر الشديد، تزامنا مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية المقررة إقامتها اليوم في القدس.
وكانت منظمات وجماعات يهودية دعت المستوطنين، يوم أمس الأربعاء، للتوجه الى المسجد الأقصى صباحا لتسجيل أكبر عدد ممكن لاقتحام الأقصى في يوم توحيد القدس وقبيل المسيرة.
ويقود هذه المجموعات خلال جولاتها في باحات الأقصى، عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك، بهدف الإرشاد وسرد الرواية اليهودية المزعومة حول الأقصى.
كما يتوقع، حسب بيانات المستوطنين، أن تستمر الاقتحامات للأقصى بهذه الأعداد حتى عصر اليوم مع انتهاء فترة السياحة الثانية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية ومنذ ساعت فجر اليوم، شددت وصول المصلين المسلمين إلى الأقصى ومنعت أعداداً كبيرة من دخولهم الأقصى، بهدف إفراغ الحرم القدسي من المسلمين، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.