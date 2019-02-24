شاهد.. سيناتور أمريكي يهدّد مادورو بصورة للقذافي

نشر السيناتور الأمريكي الجمهوري ماركو روبيو، المؤيد للمعارضة الفنزويلية، صورة عبر حسابه على ”تويتر“ للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وهو مضرج بالدماء في أيدي الثوار قُبيل مقتله؛ ما اعتبره معلقون تهديدًا صريحًا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ونشر السيناتور عن ولاية فلوريدا صورة للقذافي أثناء توليه السلطة، وصورة أخرى له وهو غارق في دمائه قُبيل مقتله بعد الاحتجاجات التي أطاحت بنظامه العام 2011.

ورغم أن روبيو نشر الصورتين دون أي تعليق، فإن العديد من النشطاء عبر ”تويتر“ اعتبروا الأمر تهديدًا صريحًا للرئيس الفنزويلي مادورو؛ نظرًا للدعم القوي الذي يبديه روبيو للمعارضة الفنزويلية.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، حقه بتولّي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي كارلوس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده، بعدما سارع الرئيس دونالد ترامب إلى الاعتراف بغوايدو ”رئيسًا انتقاليًا“.