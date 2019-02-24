إيران تزعم إحباط ”محاولة تخريب“ برنامجها الصاروخي

زعم قائد سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أن بلاده أحبطت ”محاولة اعتداء“ استهدفت البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.

وقال زاده بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية اليوم الأحد، إن ”أعداء للجمهورية الإسلامية قاموا بمحاولة تخريب صواريخ البلاد من أجل أن يفجروها في الجو، لكن المحاولة قد تم إحباطها“.

وأضاف زاده: ”حاولوا بقدر استطاعتهم تخريب جزء صغير نستورده حتى لا تصل صواريخنا إلى هدفها وتنفجر في الجو“، مبينًا ”أنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا مهمًا وقويًا؛ لأننا رأينا ذلك قادمًا منذ البداية وعززنا هذا القطاع“.

ولم يتهم القائد الإيراني دولًا معينة بالوقوف وراء تلك الهجمات، لكن تقارير صحفية أشارت الشهر الماضي، إلى أن فشل طهران في إطلاق صاروخين إلى الفضاء، جاء نتيجة قيام واشنطن بجهود لإفشال تلك المحاولات الإيرانية في إطلاق الصاروخين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ”كانت تدفع ببرنامج سري يهدف إلى تخريب الصواريخ والقذائف الإيرانية“.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، على عدم قيام إيران بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية المصممة، لتكون قادرة على إنتاج أسلحة نووية، في حين تصر طهران على أن برنامجها الصاروخي ”دفاعي بحت“ ومتوافق مع القرار.